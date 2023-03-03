去年底台灣交通被美國CNN評為「行人地獄」，引起國人熱烈討論，對此，交通部長王國材今在立院受訪表示，最近發生幾件車子不讓行人的傷亡，包含去年台中公車事故，交通部現在已有對行人的計畫，第一，校園地區，大概有4百多所學校周邊環境較差、要做整理，會跟地方縣市政府來合作。第二，執法部分，對於不遵守禮讓行人駕駛，已經跟警政署討論，會有一波勸導跟執法。

王國材表示，整個行人的環境既成道路是最麻煩的，行人設施做得不好或是沒有設施，就透過工程方面的經費補助進行，但人行道跟騎樓被佔用部分，透過道安會報，對於清除行人障礙做加強，也會做一個年度評鑑，給行人安全空間，這部分是政府跟全民可以一起努力的。

交通部4月底限縮民眾可檢舉項目，有部分民眾希望能放寬違停檢舉，對此，王國材說，過去民眾檢舉的部分有很多項，後來因為件數太多，警政署處理工作繁重，因此修法就把較嚴重的部分檢舉，但其他部分還是可以透過警政處理，對於行人空間若確實造成行人危險，這部分會繼續檢討。