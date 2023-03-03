「賭王」何鴻燊2020年病逝，而他生前家中兄弟姊妹多，共有13個孩子，何鴻燊排行第八，今(3日)港媒報導，被稱為「八姑娘」的何鴻燊八姊馮何婉鴻上月底在澳門鏡湖醫院病逝，嵩壽106歲，家屬將於本月4日上午舉行大殮、出殯儀式。

統整香港媒體報導，馮何婉鴻上月28日在醫院安詳辭世，她生前致力於教育業，畢業於拔萃女書院、香港大學，到蘇格蘭念書得到英文教學文憑後，便回香港教書，也曾受邀擔任柏立基教育學院院長。1942年馮何婉鴻與馮啟德結婚進而冠夫姓，丈夫因戰爭在海上失蹤，兩人育有一個女兒名為馮紹漣，才華洋溢，長大後成為知名畫家，1999年因病先走一步，享年56歲，讓馮何婉鴻嘗到白髮人送黑髮人之苦。

馮何婉鴻晚年由四太梁安琪照顧，兩人情同母女，多年前梁安琪就把馮何婉鴻接到自己家照顧，梁安琪所生的孩子何猷君、何超盈、何超欣、何猷亨也和馮何婉鴻特別親近，其中何猷君還傳出認馮何婉鴻當親媽，讓晚年沒有小孩在身邊的馮何婉鴻等於多了一個兒子。

由於馮何婉鴻是澳門旅遊娛樂有限公司的股東之一，稍早澳門娛樂在《澳門日報》刊登了馮何婉鴻的訃聞，證實她2月28日下午在醫院過世，明(4日)將舉行告別式，文中特別提及馮何婉鴻「畢生熱愛工作、熱愛教育、熱心公益慈善」，相信屆時應該會有不少曾視馮何婉鴻為恩人的親友來送行，「定有一番哀榮」。