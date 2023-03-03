東旭飯店大門張貼停業公告。（王志偉攝）

亞士都飯店於2021年由東旭資產管理公司購入後，進行修繕規劃裝潢，大樓外觀也配上新的視覺。（王志偉攝）

花蓮東旭觀海酒店（原亞士都飯店），建築主體已逾50年，因結構耐震係數不足，考量整體安全性，3月1日起停止營業，業者表示，好不容易挺過疫情，228訂房全滿，無奈全部通知取消，正當旅遊業回溫之際，他們卻是黯然退場。

提起「亞士都」飯店，花蓮人無人不知，也是老一輩花蓮人共同回憶。飯店占地近3千坪，1970年興建開幕，當時是花蓮境內第一家觀光飯店，太平洋海景盡收眼底。隨著觀光業潮流更新，亞士都一度停業。

2021年由東旭資產管理公司斥資8.7億接手後，168間客房修繕規劃裝潢，大樓外觀也配上新的視覺粉刷、重做大廳，並改名為「東旭觀海酒店」後，同年8月委由瑋泰工程管理顧問有限公司經營管理。

酒店管理部經理顏麗華表示，今年2月20日接獲東旭來函，因酒店建築結構安全有疑慮，這是不得不的緊急狀況。顏麗華表示，因此於飯店官網公告3月1日進行全館整改規劃，「停止營業」，將陸續聯繫已訂房的貴賓們，協助取消訂房並辦理訂金退款或移轉到其他飯店等程序，並將加速處理後續事宜。

因應去年縣府要求檢視耐震能力，業者委由結構技師進行「耐震能力設計」評估後，飯店耐震能力與當年設計需求已相差2.56倍，花蓮地區需考量近斷層效應，所以建築物的耐震能力依現在的標準是不足的，若要符合現行規範的耐震能力需補強。業者預計今年2月24日完成補強設計後再申請送件。

顏麗華表示，公司接受委任經營管理，當年看好後疫情時代，未料疫情來勢洶洶再起，觀光業界苦不堪言，如今終於挺過疫情，去年底開放國境大門，今年春節連假住房率相當好，緊接著228連假客房都已滿房，在酒店營收和前景正好的情況下，停業的決定造成酒店非常巨大的損失，館內24名員工也依勞動法規定資遣。

業者強調，「沒有什麼比安全更重要」，尤其土耳其強震災情衝擊全球，東部地區地震頻繁，在安全第一的考量下，停業是負責任的做法，後續是否復業或其他決策尚須由業主研議決定。

花蓮縣府建設處長鄧子榆表示，1999年921地震後，台灣建築法規修正，對地震耐震規範提高，尤其涉及公共安全飯店業者更為嚴謹，東旭觀海酒店建築物已過50年，縣府會請業者自行評估並提送補強做法，縣府並未要求停業，目前也有建築危老條例，老建物可申報並給予容積等放寬補助。

飯店周邊環境優雅，飯店靠海面有尊象徵日本的河童石雕，是開幕當年留下至今。（王志偉攝）

除1970興建的亞士都飯店外，於1977年落成的「統帥飯店」，同樣見證花蓮半世紀，卻於2018年0206花蓮強震當晚，承受不住強震劇烈搖晃、應聲倒地，為避免餘震引發後續災情，花蓮縣政府3天後進行飯店拆除作業。許多花蓮市民、老員工十分不捨，紛紛來到封鎖線外，目送統帥飯店最後一程。

亞士都飯店在2021年以「東旭觀海酒店」重新出發，老飯店煥然一新一路挺過疫情、地震，但老建物耐震結構顯已不足因應地震與法規，將暫時劃下句點。