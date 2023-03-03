周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.34點或0.52%，為460.02點，並逆轉了早盤的跌勢。

中國經濟顯現強勁反彈的跡象，原油價格上漲，激勵能源股升1.4%。

英鎊呈現弱勢，推動以出口導向的英國富時指數上漲0.4%。

在倫敦上市的國際知名消費必需品股，例如酒商Diageo和聯合利華(Unilever)皆上漲1%。此外歐洲的食品飲料股也上漲1.8%。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson說：「當然還有一種假定，即使物價上漲，汽車油箱裡仍然有燃料，獲利率仍有保障，消費者還有一定程度的韌性，這些公司仍可以賺錢」。

同時資料顯示，歐元區20個國家的通膨率在二月來到8.5%，雖然低於一月的8.6%，但是高於經濟學家預期的8.2%。

該數據讓此前的一個擔憂一直揮之不去，即稍早的能源價格飆升，已經透過第二輪效應滲透到經濟，讓物價上漲更加難以根除。

歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarde)在周四表示，物價的下降並不是那麼的穩定，利率將不得不提高，並在一段時間內維持在較高水準。

歐股在今年前兩個月都上漲，為近四年來首見；其中銀行股累計上漲了18%，主要是利率的上升，導致淨利息收入的增加。

然而由於投資人已經將高物價和高利率因素計入股價，最近全球股市已經失去動能。

在建材公司CRH大漲7.9%之下，愛爾蘭股市升2.1%，表現領先其它夥伴股市。

由於沒有提出分紅的建議，歐洲最大銀行之一匯豐跌3.3%，報619英鎊。歐洲的銀行股也跌0.8%。

瑞士信貸暴跌7.0%，報2.57瑞朗，股價並觸及歷史新低；此前有報導指稱，一些人才正在離開該家陷入困境的銀行。

Flutter娛樂在公布全年核心獲利將落在財測區間的低端之後，股價跌0.9%。