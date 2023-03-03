美國之音引述路透2日報導，包括美國政府官員在內的4名消息人士透露，美國政府在多次公開警告北京不要向俄羅斯提供軍事援助後，正在籌備後續動作，與盟友商討如何對中國大陸軍援俄羅斯展開新的制裁。磋商目前還處於初級階段，但是美國正在就可能對北京實施的制裁與盟友進行討論，特別是那些富裕的七大工業國集團（G7）國家。

報導稱，目前還不清楚美方向盟友提議的制裁措施將會包括哪些內容，而負責牽頭實施制裁的美國財政部也拒絕了路透社尋求評論的要求。

美國及其盟國最近幾個星期一再警告，中國大陸政府正在考慮向俄羅斯提供致命性的軍事援助，但是北京對此一口否認，反而指責美國向烏克蘭提供大量軍援，大發「戰爭財」。

美國政府並未對外公佈任何中國大陸可能向俄羅斯提供軍援的證據，但是拜登總統去年11月在印尼峇里島與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會晤時曾當面對此提出警告，而美國國務卿布林肯上個月在出席慕尼黑安全會議的間隙與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅舉行非正式會晤時，再次當面警告說，中國大陸如果決定向俄羅斯提供軍援，那麼此舉對美中關係將產生「嚴重後果」。

消息人士向路透社表示，拜登政府最先接觸的都是一些包括財政部在內的助理和外交人士。美國接觸的都是一年前俄羅斯入侵烏克蘭之後，對俄羅斯實施最嚴厲制裁的國家，以便為可能針對北京的制裁措施打下基礎。

白宮國安會一位發言人在回答路透社提問時表示，俄羅斯的侵烏戰爭也給中國大陸與歐洲及其他國家的關係製造了困難。「這讓中國舉棋不定，也可能會給中國的國際關係帶來衝擊，中國不需要，也不應該希望這樣的情況發生。」

路透社引述一名參加磋商的國家的官員的話說，他們只看到有關中國大陸考慮向俄羅斯提供軍援的零散的證據，但是一名美國官員則說，美方已經向盟友提供了詳細的情報。

路透社說，拜登總統周五與來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在白宮會晤時，中國大陸在俄烏戰爭中的角色將是他們討論的議題之一。此前在新德里，正在出席二十國集團（G20）外長會議的美中俄外長也在參與有關俄烏戰爭的討論並發表各自不同的看法。

上周五在俄烏戰爭一週年之際，中國大陸政府推出了一個呼籲衝突雙方全面停火的12點和談建議〈關於政治解決烏克蘭危機的中國立場〉，但是這一建議遭到美國及西方盟友的質疑與拒絕。

路透社引述消息人士的話說，有關制裁北京的磋商目前尚未就具體的措施達成廣泛的一致意見。其中一位消息人士說，美國政府希望在萬一出現中國大陸向俄羅斯運輸軍援一事時，率先提出有協調制裁的想法，並為此事「把把脈」。

另一個消息人士表示，「在七國集團方面，我認為大家都有清醒的認知」。但是此人強調，聚焦中國大陸的詳細制裁措施並未談妥。

俄烏戰爭目前已經陷入戰壕中的拉鋸戰和消耗戰。由於俄軍武器裝備被擊毀後難以很快補充，而且俄軍彈藥極其貧乏，因此烏克蘭及其西方盟友擔心俄羅斯會竭盡全力尋求中國大陸的援助，而中國大陸一旦決定向俄羅斯提供軍援，戰場的態勢有可能發生有利於俄羅斯的轉變。

在美國的堅持下，七國集團上周五就俄烏戰爭一週年發表的聲明中，明確加入了呼籲「第三方國家」、「停止向俄羅斯的戰爭努力提供實質支援，否則面臨高昂代價」的措辭。

雖然聲明沒有點名中國大陸，但美國公佈的最新制裁名單中不僅有許多俄羅斯的官員和實體，而且還有一些中國大陸公司。美方將禁止美國企業向這些中國大陸公司出口半導體等技術產品。