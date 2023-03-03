越南籍范姓移工在宿舍遭亂棒打死，屏東警方深入追查偵破以廖姓為首暴力犯罪集團，經常藉故滋事以暴力毆打、拘禁或恐嚇被害人，發現廖嫌等人另在高雄旗山地區犯下藉機勒索、拘禁被害人，警方順利將廖嫌及5名共犯查緝到案，經法院裁定羈押。

屏東警方配合警政署規畫全國同步掃黑專案行動，聚集打擊黑道幫派可能經營或圍事等有治安危害場所，強力執行掃蕩勤務，專案期間總計查獲治平目標對象8名、共犯42名，查扣非制式手槍2把、子彈37顆、土製爆裂物3顆、毒品K他命、手機、西瓜刀及棍棒等證物，分別依殺人、傷害、妨害自由、恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例及組織犯罪防制條例等罪，移送地檢署偵辦。

除此之外，東港警分局偵破以洪姓為首暴力犯罪集團，該集團經營地下錢莊暴力討債，以毆打、妨害自由及恐嚇等方式逼迫被害人繳付債款，經專案小組報請屏東地檢周甫學檢察官指揮偵辦，持拘票執行查緝，查獲治平目標1名及共犯4名到案。

內埔也偵破以林姓為首暴力犯罪集團，該集團為逼討債務，率眾以暴力毆打、強押被害人並拘禁等方式逼被害人就範，經專案小組深入追緝，順利查獲治平目標1名及共犯3名到案。

恆春警分局則偵破以江姓為首暴力犯罪集團，好與人爭強鬥狠，於網路與人互嗆後即率眾以恐嚇、暴力毆打被害人，經專案小組持拘票執行查緝，查獲治平目標1名及共犯7名到案。