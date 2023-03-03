台北中山九昱希爾頓逸林酒店搶春季餐飲商機，自3月6日起至5月31日止每週一至La Salle森酒吧內用「逸林臭豆腐牛肉麵」及「剁椒臭豆腐牛肉麵」，可享買一送一優惠，每日限量供應。買一送一品項可混搭，不可外帶，亦不可與其他優惠合併使用。現場座位有限，建議事先訂位。台北中山九昱希爾頓逸林酒店1樓La Salle森酒吧「臭豆腐牛肉麵」推出以來不僅引起廣大迴響，更成為月銷三百碗的人氣品項。

農曆年前推出的「剁椒臭豆腐牛肉麵」，也以濃郁而溫潤的酸辣湯頭與獨特奇香掀起討論熱潮。「逸林臭豆腐牛肉麵」每碗580元＋10％，選用老字號店家以天然發酵滷水，經由「七日慢工熟成醃製」所出產的臭豆腐，不僅品質穩定風味濃郁，獨特氣息也不易在烹調過程中散失；加上口感綿密彷若豆花，更容易與牛肉湯底結合，蕩漾出讓味蕾驚豔的滋味。此外，執行主廚Mike王銘嘉與廚藝團隊不斷嘗試研發，開發出先麻後辣香氣悠長的自製花椒油，適量添加食用，獨特川味更讓人口齒留香意猶未盡。由「逸林臭豆腐牛肉麵」發想升級的「剁椒臭豆腐牛肉麵」每碗580元＋10％，份量大器的手工自製醋泡剁椒，紅通通一層不僅引人目光，搭配綿密臭豆腐與濃郁湯底，風味酸辣交織有辛有麻，豐富層次如同繁花似錦，讓人欲罷不能。

Mike主廚指出，醋泡剁椒由新鮮燈籠椒與朝天椒混合後洗淨風乾，加上糯米醋、米酒、高粱酒與調味料浸泡一周，再以手工剁成細末保存，滋味酸香中帶有些微嗆辣，呈現舒爽冒汗而不過度刺激的溫麻口感。滿滿剁椒浸泡在溶入臭豆腐奇香的牛肉湯頭後，可以感受米醋的酸爽、剁椒的辛辣與花椒的麻韻，映入眼簾穿過鼻間，而後飛越味蕾，勾勒出視覺嗅覺和味覺的三重滿足。

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