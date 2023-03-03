台中大安濱海樂園對外開放，退役蛙人救生員已進駐戒護。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大安濱海樂園3月1日起對外開放，許多遊客磨拳擦掌，準備放假後湧入沙灘戲水、衝浪大展身手，退役蛙人救生員也進駐戒護。台中市觀旅局表示，本周將迎接第一個周末假日人潮，呼籲遊客務必遵守水域遊憩活動公告，確保戲水安全。

大安濱海樂園每年夏天吸引大批戲水人潮，救援案件也層出不窮；2020年4至12月共發生231次海域救援；2021年3至12月，海域救援高達245次、陸上受傷救援為183次。

觀旅局表示，大安濱海樂園屬開放性海域，為維持水域遊憩活動安全，現場均有公告相關水域安全規定及豎立警告牌，每年3至12月，自上午7時至下午6時止，開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動，並聘請海龍蛙兵退役的合格水域救生員於旁戒護。

觀旅局指出，去年起大安海岸線退縮，危險情形增多，與海上救生協會救生員討論後，將漲潮前岸際巡查勸離、海域救援列入警戒勸離民眾項目，經統計去年3至12月為1956件，急救處理項目為20件。

台中市海上救生協會表示，協會成立逾10年，從初期20名會員，目前超過80多位，均具救生員資格，高達8、9成都是退役蛙人；退役蛙人救生員不同於一般救生員，他們曾在軍中進行海域訓練，對開放性海域不陌生，較一般救生員更能掌握大海不確定性。

觀旅局指出，民眾應注意水域遊憩活動公告，切勿違反警示牌公告範圍、時間、活動種類，否則將依發展觀光條例第60條規定處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。