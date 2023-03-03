為加強防詐宣導，新北市警方絞盡腦汁，以各種方式向民眾宣傳各種常見詐騙手法，新莊警分局昨（2）日甚至前進攝影棚，與跨年夜以一首「First Love」被網友戲稱是「TW ICE」的綜藝大姐大白冰冰合作，以直播方式作反詐騙宣導，在2個小時內吸引超過2萬人觀看。

國內各類型詐騙手法層出不窮，儘管警方不斷透過各種跨領域方式防詐、阻詐，但民眾遭詐騙的案件依然持續發生，因此打詐及防詐也成為警政署近期的治安重點工作之一，各地警察機關更是無所不用其極，要把防詐觀念深植民眾心中。

新莊警分局長周振安昨天就與綜藝大姐大白冰冰合作，走進攝影棚在「我愛冰冰show」的節目錄製空檔，攜手直播反詐騙宣導，針對「猜猜我是誰－假冒親友詐騙」的防制方法，向民眾說明應對方式，避免損失金錢的損失。

因為白冰冰向來支持警察，加上跨年夜一首「First Love」引起網友廣泛討論，甚至被戲稱為「TW ICE」，白冰冰也暢談反詐騙妙招及撇步，讓民眾「識詐」，並呼籲全民一起反詐騙，所以昨天的反詐宣導直播在2個小時內，就吸引超過2萬人次觀看，對於反詐騙宣導而言，獲得不錯的成效。

分局長周振安表示，很感謝能有機會走進攝影棚宣導反詐騙觀念，藉此擴大犯罪預防成效；另新莊警分局各單位亦至各適當場所進行反詐騙宣導，讓大家「識詐」，守住荷包辛苦錢，讓民眾安居樂業，是很有意義的事。