近日國防部預告修正《全民防衛動員準備法》，民眾黨立法院黨團雖支持修法，但質疑全動法修正草案包山包海、空白授權，又缺乏現代戰爭的防衛思維，明顯與現實脫節，且相關修法內容，在《民防法》與《災害防救法》都有規範，再制定專法有疊床架屋的疑慮，呼籲政府暫緩修法，待廣納各界意見後完善法規再推行。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠提到，國防部公告草案當中的「青年動員」涉及各級學校必須造冊，教育部承受空前壓力；「媒體管制」空白授權，《數位中介服務法》恐將「借屍還魂」。「軍管授權」未明確規定平時、戰時，軍方權力擴張形同「類戒嚴」，中央未妥善溝通就想矇混過關，隨意擴權引發社會強烈反彈。

邱臣遠指出，《全動法》許多修法方向與內容其實在現行《民防法》與《災害防救法》都有規範，再制定專法有疊床架屋的疑慮，且相關內容沒有詳細規範主管單位與權責區分，給予行政院過多彈性，倉促修法不僅會產生「空白授權」的疑慮，更會浪費行政資源，造成國家負擔。

邱臣遠表示，俄烏戰爭、美中對抗及兩岸關係緊張，讓台灣民眾非常關心並支持提升國防戰力，包括延長義務役役期為一年等政策獲得朝野一致共識，但政府也不能濫用民氣，夾帶其他目的，利用人數優勢企圖強渡關山。

張其祿直言，現代戰爭型態已經遠遠不同於「八年抗戰」時期，然而政府思維明顯過時，現代戰爭敵人不只是單一國家，可能透過恐怖組織、網路攻擊、邊境紛擾等手段，在「非戰爭」狀態下持續侵蝕國家抵抗意志，政府必須屏棄威權時期「集中力量辦大事」的思維，善用社會力量，才能有效因應現代戰爭的威脅。

張其祿指出，文化部長史哲2日在教文委員會質詢時，於國防部《全動法》修法內容其實應有清楚界定，若發生戰爭發布「動員(緊急命令發布)後」，對於文化及媒體管制審查制度就有特殊需要性；因此，NCC等部會應比照文化部清楚概念進行相關考量，提出合理對案，他強調，全民防衛不管在「準備」或「動員階段」，只要涉及管制，所有部門都應該把關，避免空白授權而箝制民眾言論自由。