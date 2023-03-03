有著「本土劇林志玲」美名的女星王晴，睽違近5年，近期在八點檔《一家團圓》客串女鬼，想不到才拍攝1個月，王晴證實自己已「領便當」，向粉絲不捨地道別。

王晴上個月初才在社群平台宣布回歸本土劇，感謝編劇、導演和製作單位讓她演出夢想中的女鬼角色，儘管前陣子寒流來襲，她依舊穿著單薄的白衣上陣，開拍前甚至吞藥預防重感冒，態度十分敬業。

想不到才過1個月，王晴1日在社群平台發文：「謝謝大家，愛妮下台一鞠躬」，親口證實完成劇中階段性的演出，她標記李亮瑾、GINO、江國賓和亮哲等演員的帳號，感性地喊話：「雖然時間很短，但能在我做鬼的這段時間遇到你們，我真的覺得很幸福」，也誇讚許久不見的夏語心，現在變成優秀的演員。

王晴坦言拍攝後期時，自己的狀態不太好，感謝大家的照顧，並許下心願：「希望下次能用更好的狀態跟大家見面。」此文一出，釣出夏語心留言：「辛苦啦」，王晴回覆：「妳才辛苦！一次還演這麼多角色，有夠厲害。」李新也留言：「辛苦啦！趕快去把身體養壯壯～」王晴回應：「好的」，並附上三個鼓起二頭肌的貼圖。

王晴上月中旬PO穿戴腰部護具的全身照，感嘆最近因操勞過度，脊椎快速惡化，左手一度麻痺，拍完戲趕緊衝去診所治療，但還是沒辦法充分休息，睡覺時還被背架卡住導致睡眠中斷，讓她暴躁地大喊：「煩死了！」如今卸下女鬼一角，粉絲希望王晴能多加休養，期待她滿血回歸。