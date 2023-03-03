日本是個多島之國，擁有數千個島嶼，不過這個數字最近出現變化。根據日本國土地理院重新計算，發現全國的島嶼數量，比官方1987年的報告資料，多了7千多個，不過官方表示，這是因為測量技術進步，加上地圖細節增加所導致。

據美國有線新聞網（CNN）報導，日本地理空間信息管理局（GSI）利用最新測繪的數位地圖，計算出日本全國共有14,125座島嶼，比起日本海上保安廳在1987年統計到的6,852座，數量整整翻了一倍。

日本官方表示，國際上對於島嶼計算並沒有統一規範，因此這次採用的標準和35年前相同，凡是自然形成的島嶼，且周長達到100公尺以上，就會列入計算範圍。因此，填海造陸所形成的人工島嶼，向關西國際機場所在地，不會包含在內。

日本的島嶼向來是領土爭議的核心。日本聲稱對俄羅斯所控制的南千島群島（東京稱「北方四島」）擁有主權，這個爭端可以回溯到二戰末期，當時蘇聯軍隊從日本手中奪取了這些島嶼。

此外，日本也認為，從歷史上來看，東海上的無人島——尖閣諸島（中國大陸稱為「釣魚島」，現為日本管轄）也屬於他們的領土，但中方一再提出質疑。

日本與韓國之間也長期存在類似爭議，雙方對於日本海（韓國稱為東海）上兩座小島（首爾稱為「獨島」，東京稱為「竹島」）的主權問題已爭執70多年。