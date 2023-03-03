新北市淡水警分局水碓派出所警員吳世彬由於幼時家庭條件較不優渥，因此成為警察後格外關心弱勢族群。（吳世彬提供）

新北市淡水警分局水碓派出所警員吳世彬由於幼時家庭條件較不優渥，因此成為警察後格外關心弱勢族群，不僅時常在轄區內做愛心，有時也會邀集同仁一起共襄盛舉，過去便多次與同仁一同購買物資送到東部行善，不過受到疫情影響，已連續3年用寄送的方式將物資運往東部，今年年節期間也捐贈1萬2000元的嬰兒用品行善。

吳世彬因小時候生活較為困苦，長大後考上警察，決定回饋社會，除了執勤時會去注意管區內有無獨居老人、弱勢族群、邊緣人外，平時也常關注關懷弱勢愛心臉書社團，所內同事們也深受他影響，一同響應做愛心。

吳世彬表示，由於過去家中生活較為困苦，長大後為了分擔家計，先是當了4年的職業軍人，退伍後決定報考警察，從警2年以來，執勤時注意管區內有無獨居老人、弱勢族群外，平時更會關注一些關懷弱勢族群的臉書社團，哪裡有需要幫忙，便主動匯款出錢捐物資。

他從2017年起便每年購買物資送到東部偏鄉幫助弱勢族群，至今已連續6年送愛，不過自從2021年受到疫情影響，一改先前都是親自駕車載運物資或紅包送達東部，近年都是透過郵寄的方式將物資送到偏鄉。

吳世彬說，6年前透過網路認識東部的愛心團體，後來有次去宜蘭旅遊時親自到對方的據點查看，自此結下良緣，每年都會跟同事合資，或是自力捐贈物資行善，由於對方今年較缺嬰兒用品方面的物資，因此這次在春節期間購買約1.2萬元的物資捐贈，希望在自己能承擔的範圍內能捐就捐。