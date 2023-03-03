新北新店區一間私立小學傳出2台校車對撞，事故發生在早上8點左右，其中一輛載滿學生的大巴行駛在校門前的陸橋上，就在準備駛進校園時，駕駛稱眼睛不舒服，正要摘下眼鏡時方向盤不慎偏離，直接衝撞對相另一輛校車，車上沒有學生，肇事駕駛只有輕微擦挫傷，人已送往慈濟醫院。

撞擊力道強大，兩輛車前方擋風玻璃全碎、車頭也全毀。所幸車內10幾名學生無大礙，警消到場時，校方已派車將全體學生載回，現已在教室正常上課。