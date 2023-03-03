即便本季手握場均大三元的數據，帶領金塊鞏固西區榜首的位置，約基奇（Nikola Jokic）依然被質疑是否有足夠資格再度奪下年度MVP，擔任球評的帕金斯（Kendrick Perkins）甚至影射他有刷數據的行為，金塊總教練麥克馬龍（Michael Malone）則不以為然，指出這是嫉妒約基奇的好表現才出現的惡意評論，「他繼續痛擊每一個對手，也許讓某些人感到很難受。」

無論是球隊戰績還是個人數據，都沒有可以挑剔約基奇的地方，這位來自塞爾維亞的中鋒有非常高的機會，能夠完成年度MVP三連霸的歷史成就，不過帕金斯卻持相反意見，強調約基奇是靠著刷數據，才讓他得以進入年度MVP的討論範圍，帕金斯認為連續兩年在年度MVP票選屈居第2、本季場均攻下33.0分的七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）更有資格榮獲MVP。

1日客場擊敗火箭的比賽，約基奇拿下14分、11籃板及10助攻，完成職業生涯第100次大三元，帶領金塊以133比112大勝對手，送給火箭10連敗，賽後接受採訪時約基奇也予以回擊，「生涯100次大三元對於刷數據的人來說很容易。」

但帕金斯依然不服，他列出1990年後拿下年度MVP的球員，僅有納許（Steve Nash）、諾威茲基（Dirk Nowitzki）及約基奇未能排在該季得分榜前10位，在這瘋狂飆分的年代，約基奇的24.6分只能排在聯盟第19位，帕金斯認為得分能力才是評斷是否夠格拿下年度MVP的最佳標準。