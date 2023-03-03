台中港酒店3月邁入10周年，即日起至3月底推出「經典10光．美夢成真」系列活動。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中港酒店3月邁入10周年，即日起至3月底推出「經典10光．美夢成真」系列活動。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中港酒店3月邁入10周年，即日起至3月底推出「經典10光．美夢成真」系列活動。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中港酒店3月邁入10周年，恰好碰上春遊好時機，即日起至3月底推出「經典10光．美夢成真」系列活動。其中「十分好眠」相當划算，周日至周四入住雅緻雙人房（不含早餐），加10元即可翌日星級早餐吃到飽；還有其他活動也很優惠。

台中港酒店歡慶10周年，超狂優惠「十分好眠」專案即日起至3月30日止，周日至周四入住雅緻雙人房不含早餐只要3700元起，加10元還有翌日星級早餐吃到飽（每房限加購2客），享館內免費設施三溫暖、健身房、還有高人氣FUN世界球池，並貼心提供高鐵定點定時免費來回接駁服務。

此外，FUN世界、健身房、三溫暖也推出「十分FUN鬆」驚喜價最低5折起。凡周年慶期間購買可享健身房買10送10只要2000元（原價4000元）；三溫暖買10送10只要5000元（原價1萬元） ；FUN世界兒童票買10送10只要1500元（原價3000元）。

在萬物皆漲時代，台中港酒店特別推出「十分美味」餐飲優惠，即日起至3月31日周一至周五至樂滿地自助百匯早餐吃到飽，買1送1平均每人只要248元（不適用兒童收費標準）；另外喜歡優雅氛圍的貴賓，推薦坐落於台中港酒店內最美落地窗的Pier88餐酒館，消費滿1000元折200元，消費越多折越多。

另凡於台中港酒店Facebook粉絲專頁，並完成指定任務，就有機會享周周抽住宿券資格。「我生日我送禮」於館內消費1010元以上之發票並於台中港酒店Facebook粉絲專頁首頁按讚及打卡，即可參加幸運搖獎機活動，高達520份好禮，現場還有加碼指定任務抽萬元套房住宿券活動。

台中港酒店指出，飯店除了長期挹注公益，亦關心及提倡綠色減碳愛地球議題，為環保盡一份心力，將於3月11日植樹節前推出「森呼吸多肉苔球DIY」手作活動，藉由手做苔球結合療癒多肉植物，結合創意取代一般花器DIY，達到美化環境既寓教於樂，透過實際行動一起愛地球，邀請各位民眾一同共襄盛舉。