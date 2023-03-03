俄羅斯入侵烏克蘭遭受西方制裁，國內金融局勢發生巨大變化，根據華爾街日報報導，俄羅斯正張開雙臂歡迎一個迅速發展的替代選項，即中國貨幣人民幣。

報導指出，俄羅斯主權財富基金正使用人民幣來儲存本國的石油相關財富，這支基金支撐著為烏俄戰爭成本所累積的俄羅斯政府支出；此外，眾多俄羅斯公司正以人民幣舉債，家庭更紛紛以人民幣儲蓄。

人民幣在俄羅斯的崛起使兩國關係不斷加深，報導分析，中俄都對西方感到不滿，這種情形也利於中國推進人民幣。卡內基國際和平研究院高級研究員Alexander Gabuev說，俄羅斯政府已拋開對於讓中國擁有過多經濟影響力的擔憂。

俄羅斯財政部發言人說，人民幣在其主權財富基金中「發揮越來越重要的作用」，統計數據顯示，去年12月俄羅斯主權財富基金所持人民幣份額，增加一倍達到60%。俄羅斯央行數據亦顯示，截至去年9月，以人民幣支付的俄羅斯出口占比升至14%，俄烏戰爭開始前此一比例僅為0.4%。

西方國家去年凍結俄羅斯約3000億美元的外匯儲備，並將一些俄羅斯銀行排除在環球銀行間金融通信系統（Swift）之外，使俄羅斯加速擺脫對美元的依賴。因俄羅斯與中國之間的貿易繁榮，增強了人民幣的吸引力，報導稱中國已成為西方國家迴避俄羅斯石油的主要買家，此外，俄羅斯在半導體和其他技術方面也更依賴中國。

雪城大學（Syracuse University）教授Daniel McDowell分析，雖然俄羅斯使用人民幣，並不代表美元霸主地位的終結，但此舉最終可能削弱美國利用金融制裁作為武器的能力。