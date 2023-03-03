美系外資表示，有鑑於市場對AI的強烈期待，信驊股價自2月初以來已經反彈達41%，目前市場對長期前景變得更加樂觀，尤其是 AI/ChatGPT。只是，就基本面來說，信驊大陸客戶的需求儘管穩定但仍看不到有意義的復甦，且某家美系客戶正在惡化中，現階段仍在等待進一步得需求回溫，維持目標價1515元、評等減碼，該評等反映了廣泛的雲需求前景，但未考慮ChatGPT 的影響。

另一家美系外資反倒相對樂觀，該外資認為，在第一季看到信驊營收陷入更明顯的調整，第一季應該已經是伺服器底部位置，第二季隨著超大規模企業的推動將開始迎來復甦，更重要的是，正如先前預測，信驊可能會受益於新的英特爾伺服器平台商機，每台ASP增加10美元至35美元，AST2600、AST2700將分別貢獻BMC ASP上漲20%、50%，同時，信驊BMC業務也可望從AI伺服器中獲益，儘管英特爾服務器仍存在不確定性，但信驊在伺服器領域中具有可靠的消費歷史，有助於擴大潛在市場。整體來說，下調2023年預期收益11%，但保持對2024年的預測基本不變，將目標價由2300元調升3250元、維持加碼評等，值得注意的是，該評價並未考慮到非BMC業務的潛在動能。

另外，該美系外資也表示，儘管台積電(2330)晶圓成長上漲，但信驊的產品ASP提升將藉此抵銷，信驊管理階層也維持全年營收成長15%的目標。