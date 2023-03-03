邑錡為我國縮時相機廠，具備相機整機開發能力同時亦提供創新ODM服務協助客戶進行影像產品開發與量產，曾與國際知名軍工熱顯像儀大廠合作開發警用生命探測儀，且近年已取得美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組與航海微光相機生產經驗。雷虎科技(Thunder Tiger)為我國無人機(載具)系統整合製造大廠，已取得經濟部「軍用商規」無人機主導廠商資格，其產品未來將提供國防部使用，且已於2月20日與國防部陸軍簽署微型無人機採購契約。

邑錡表示，此次無人機載具相機開發合作專案會以特殊光學相機與掛載系統為主。其中，特殊光學相機因過去與多家國際知名非可見光相機大廠合作過，皆有良好的合作基礎與溝通管道，邑錡在關鍵零件的取得與研發整合都具有優勢，將有助於未來三年與雷虎科技的開發合作，除了能替邑錡、雷虎科技與國防產業創造三贏局面，同時更能將研發成果開拓至全球軍民通用無人機之龐大市場。

受1月逢農曆年長假工作天數較少及IC缺料影響出貨，邑錡1月合併營收為1632萬元，年減64.2%。

邑錡董事長陳世哲樂觀看待此次雙方合作開發案，陳世哲指出，過去幾年邑錡曾協助國際知名軍工熱顯像儀大廠完成警用生命探測儀量產；並與美國軍工客戶完成微光AR智能眼鏡影像模組開發與量產，產品研發與量產能力已符合美國軍工設備的要求。先前累積的研發經驗將能貢獻在此次「國機國造」專案上，也很期待能與雷虎科技一起為國防產業貢獻所長。