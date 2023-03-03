網路資安議題在全球受到的重視與日俱增，遠傳與專為企業和運營商提供網路智慧化和安全方案的國際資安科技大廠Allot合作，於去年12月聯手推出重磅級服務「遠傳守護網」，並依對象分為「防駭心守護」、「兒少心守護」兩項方案，引起用戶熱烈迴響，推出短短三個月開出紅盤，訂閱用戶數高達近20萬，總計安全偵測次數達27億次、為3成用戶自動擋下惡意程式、釣魚網站、病毒等資安威脅，且用戶不需下載任何APP、安裝軟體，毒駭資料庫會自動更新。

MWC台灣館今年以「台灣5G開放網路架構生態鏈」為主題，匯聚晶片、終端設備、基地台、傳輸設備、核心網路至系統整合方案等企業，向全球秀出堅強的5G實力。遠傳積極響應政府政策，於2021年即宣布攜手和碩等台廠，共組5G專網RAN生態圈，搭配遠傳採用國際大廠諾基亞方案建置之5G專網專用的獨立組網模式(Standalone，SA)核心網，於2021年即完成n78頻段5G專網端對端整合測試驗證。更於去年攜手和碩，以5G專網打造智慧娛樂展演服務，提供消費者多地共演的沉浸式展演體驗，展現遠傳5G生態圈的資通訊整合技術實力。

此外，遠傳積極推動5G進程，超前部署B5G(Beyond 5G)、插旗下一代技術發展，於今年二月下旬率先宣布與愛立信簽訂「B5G AI 創新應用與永續網路合作備忘錄」(MOU)， 雙方將深化B5G網路前瞻技術合作，共同探索三大面向，包含5G Advanced網路技術演進、以AI打造智慧節能網路，以及藉由開放「全球網路應用程式介面 」 推升遠傳新經濟成長。目標精進網路效能與用戶體驗，邁向淨零永續發展，成為消費者、企業客戶的最佳數位夥伴，加速全球產業創新升級。