據美國之音報導，英國皇家空軍參謀長表示，英國前飛行員被中國大陸招募來訓練中方軍隊是「不可接受的」，澳洲和英國的情報機構已共享訊息，警告其飛行員不要為北京工作。去年10月，英國表示將修改法律，將前軍事飛行員在被英國情報機構警告後繼續訓練外國軍隊定為犯罪行為。

英國皇家空軍參謀長邁克．威格斯頓（Mike Wigston）上將在澳洲阿瓦隆航展（Avalon Air Show）上接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時說談到了有關中國大陸的警告。他說他相信這些公開的警告奏效了。

威格斯頓說：「我們決定以非常響亮、明確的方式公開表明，這是不可接受的，我們準備好了公開批評中國。」

澳洲表示，它還將收緊法律以制止這種做法。上周，澳洲安全情報組織負責人在他的年度安全威脅評估中猛烈抨擊了為威權政府工作的前軍事飛行員，稱他們是「走狗，與其說是『頂級精英』，不如說是『頂級工具』。」

威格斯頓告訴澳洲廣播公司：「由於我們與澳洲和其他盟國的密切情報關係，我們都分享了這些訊息，我們都對此保持警惕，並且在整個過程中我們一直與澳洲當局保持同步。」