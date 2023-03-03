亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁Raphael Bostic支持升息一碼、帶動公債殖利率從高峰壓回，美國四大指數拉尾盤收高，擺脫特斯拉（Tesla Inc.）股價在投資者大會後重挫的陰霾。

道瓊工業平均指數3月2日終場上漲1.05％（341.73點）、收33,003.57點。那斯達克指數上漲0.73％（83.5點）、收11,462.98點。費城半導體指數上漲0.96％（28.28點）、收2,984.11點。

大型本土投顧指出，市場交易從對「經濟軟著陸」的樂觀情緒,隨著經濟數據優於預期，聯準會5月、6月升息一碼機率攀升，轉為交易短期「經濟不著陸」，兩年期債券利率突破去年10月高點，拉動十年期債券利率跟著轉強，後續美元指數會否被牽動，將是台股後續強弱關鍵。

短線台股籌碼雖然維持偏多，但近期高低點波動加劇，且外資連續性賣現貨，有開始獲利下車的跡象。

整體來看，短線雖個股還是有表現機會，然而國際盤已率先轉弱，台股指數高檔整理壓縮到極致，投資人逢高，仍須抱持居高思危的心態。

觀察資金流向，除既有觀光餐飲、IC 設計、儲能重電持續強勢之外，散裝、貨櫃以及高殖利率也展開漲勢，代表市場已存提防震盪的警戒，資金有朝相對低基期移動的跡象。

此外，營運有望下半年轉佳，或近期獲得外資調升評等NOR Flash、高殖利率題材，有望逐漸獲得買盤青睞，投資人可順勢偏多布局。

而先前漲多，但長線趨勢依舊看好的生技、重電、先進製程半導體等，逢拉回再伺機介入為宜。