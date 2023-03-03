1架F-35B戰機去年12月中在德州沃斯堡（Fort Worth）的海空軍聯合預備基地（Naval Air Station Joint Reserve Base）降落時突然機頭墜地

F-35聯合專案辦公室（F-35 Joint Program Office）周四說，為了解決可能的發動機震動問題，所有的F-35戰機都應該在90天內接受修整。

據《防務新聞》（Defense News）和《突發防務》（Breaking Defense）網3日報導，F-35聯合專案辦公室周三晚下令，建議全球，而不僅有美國的F-35戰機在未來3個月內，同時讓「少數」從12月起禁飛的同型戰機立即接受修整。

聲明中說，除了新造戰機的普惠（Pratt & Whitney）製發動機據信容易出現震動問題，而被停飛超過兩個半月外，其他F-35並未停飛。此外，聲明還說，F-35聯合專案辦公室打算和使用F-35的美軍，以及國際夥伴合作，好確保他們了解相關技術指令。聲明並強調，飛安是辦公室最關切的。

去年12月中1架F-35B在德州沃斯堡（Fort Worth）的海空軍聯合預備基地（Naval Air Station Joint Reserve Base）降落時，突然發生機頭墜地事故後，F-35就暫停交機。此外，製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）也中止F-35新機的驗收試飛。而在洛馬將新機交付美國政府前，都必須進行這類試飛。由於新機停止試飛，連帶也影響到交付。

洛馬證實，多數F-35新機都在德州沃斯堡製造，目前他們尚未恢復驗收試飛，或是交付新機。而洛馬至今在全球已交付了超過890架F-35。調查發現，發動機震動問題導致機頭墜地事故後，五角大廈和普惠去年12月稍後便中止交付發動機。

F-35聯合專案辦公室說，這類振動問題很罕見，並於2月宣布，雷神技術（Raytheon Technologies）旗下的普惠和其他工程師已想出解決辦法。辦公室周賜說，絕大多數F-35並沒有這類發動機震動問題，但全面修整機隊花費不多，也不具侵入性，同時意味著所有的F-35的發動機都會有同樣的配置。

此外，辦公室說，修整可在戰機能執行任務的情況下，在4—8個小時內完成。然而，它並未詳述修整的細節，只說萬一發生諧波共振（harmonic resonance），可以降低戰機折損的風險。