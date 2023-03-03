基隆市長謝國樑在去年九合一選舉期間，遭民眾檢舉利用基隆市某宮廟活動發放白米、食用油，涉及賄選，基隆地檢署認定那是宮廟例行性的救濟活動，與謝無關，賄選罪嫌不足，將謝國樑不起訴，案經再議，台灣高檢署審核後認為再議無理由，依法駁回，謝國樑獲不起訴處分確定。

據了解，去年九合一選舉期間，基隆市某宮廟發放油、米等物資給低收入戶，但民眾發現裝有物資的袋子內，竟有當時參選基隆市長的謝國樑的面紙等選舉文宣物品，懷疑是謝國樑與該宮廟為了拉票贈送選民物品，由於金額超過市價數百元，遠超過檢方的賄選30元門檻，涉嫌賄選，因此向基隆地檢署檢舉謝國樑與該宮廟的主委、廟務人員、當地里長共5人涉犯《公職人員選舉罷免法》

檢察官經傳喚該宮廟人員及多位選民後，發現宮廟當天發送油米物資的活動，是例行性的救濟當地低收入戶活動，與基隆市長選舉無關，當時是因有謝國樑的助選員到場「蹭熱度」，利用宮廟活動發放文宣物品，事後有民眾順手將謝國樑的文宣物品一併放進宮廟贈送物資的袋子內，引發誤解。

基檢調查後，認為謝國樑與該宮廟的主委等5人涉嫌賄選罪證不足，今年初將謝國樑5人不起訴處分，並依職權送台灣高檢署再議。高檢署審核後，認為檢察官職權再議無理由，依法駁回再議，謝國樑5人獲不起訴確定。