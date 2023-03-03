軍事迷與民眾要注意了。受到新冠肺炎疫情影響而停辦三年的的海軍敦睦艦隊環台開放參觀活動，即將在本月10日起恢復實施。艦隊指揮部今（3）日表示，海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等三艘艦艇，將靠泊各港口開放民眾蒞臨參觀，並招募有志青年共同加入海軍的行列。

圖為此次開放參觀的康定級飛彈巡防「承德艦」。(海軍司令部提供)

圖為此次開放參觀的油彈補給艦「磐石艦」。(海軍司令部提供)

敦睦艦隊每年開放都吸引大批人潮擠爆，但停辦三年以來讓不少民眾相當懷念，聽聞今年恢復舉辦，紛紛興奮大喊「終於等到了」。

在各港口的開放活動中，民眾除了可登艦參訪，在碼頭還有海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊的精采表演。

海軍艦隊指揮部指出，敦睦遠航訓練任務主要在讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校四年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。

國內航訓各港口開放時間如下：

（1）高雄港：3月10、11日（星期五、六）0900至1500時。

（2）安平港：3月12、13日（星期日、一）0900至1500時。

（3）馬公港：3月14、15日（星期二、三）0900至1500時。

（4）臺中港：3月17、18日（星期五、六）0900至1500時。

（5）基隆港：3月19、20日（星期日、一）0900至1500時。

（6）蘇澳港：3月24、25日（星期五、六）0900至1500時。

（7）花蓮港：3月26、27日（星期日、一）0900至1500時。

海軍表示，歡迎全國民眾與學子踴躍參觀，共同享受一場難忘的國防饗宴，並請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。