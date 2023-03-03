台中市一名印尼籍移工遺失手機，被民眾拾獲送至大雅警分局潭北派出所，5個小時後，手機鈴聲響，女警擔心語言有隔閡，於是立刻開視訊秀出警察制服，移工獲知手機正在派出所，相當開心前往取回失物。

大雅警分局指出，潭北派出所日前中午獲報，稱在潭子區勝利路上拾獲一支三星智慧型手機，值班警員林宜芳受理後，原本想打開手機螢幕找尋遺失人，未料該手機設有螢幕鎖碼，故無法登入查詢相關資料，且依螢幕語言顯示，推定遺失人應該為外籍移工。

直至當日傍晚5時40分，遺失手機響起鈴聲，林員擔心外籍移工語言隔閡聽不清楚，靈機一動立刻開啟視訊，移工見警方身穿制服並向其打招呼，透過視訊方式告知派出所地址、電話號碼，他感到新奇又暖心，趕緊攜帶證件前往派出所領回遺失手機。

潭北派出所副所長林錦鋒呼籲，外出時應妥善保管自身貴重物品，遺失物品時，可撥打110報警處理，或至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」查詢。