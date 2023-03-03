外傳《全動法》暫緩修法，雖然國防部澄清，並無暫緩一事，不過，國民黨立委曾銘宗表示，他高度懷疑暫緩只是緩兵之計，《全動法》國防部公告，是經過國安高層確定後，才做這樣公告，他懷疑民進黨說「暫緩」是在測風向。

曾銘宗說，「暫緩」是要到什麼時候，是在帶風向還是真的暫緩？《全動法》有兩項爭議，16歲以上娃娃兵上戰場和準備動員階段要管制媒體，真的高度懷疑真的暫緩了嗎？因為各位很清楚，黨政高層確定後，國防部才敢修正內容公告，到底誰放出風聲要暫緩？他高度懷疑是緩兵之計。