火鍋方便又好吃，有時還是瘦身的好選擇，不過怎麼吃是關鍵。營養師程涵宇整理18種火鍋料熱量排行榜，油炸的油條、炸豆皮只排在2、3名，第1名竟是「花枝漿」跌破大家眼鏡，程涵宇解釋，花枝漿加了不少豬油及澱粉，一份熱量161大卡，等於超過半碗飯的熱量。

火鍋料熱量排行

第1名：花枝漿（一份65克，161大卡）

花枝漿鮮甜、口感Q彈，主要成份為花枝、豬油、樹薯澱粉等。雖名為花枝漿，但其實要注意還加了不少豬油（飽和脂肪）及澱粉讓整體的口感提升，每一份花枝漿含有近12公克的油脂（約0.8湯匙油），熱量161大卡，等於超過半碗飯的熱量。

第2名：油條（27克，149K大卡）

油條是很多人吃麻辣鍋必點，經反覆油炸後製成，為高油脂含量食材，一根油條熱量149大卡，相當於吃下半碗飯。

第3名：炸豆皮（20克，95大卡）

炸豆皮也有95大卡，且下鍋後還會把火鍋的湯油吸好吸滿，熱量更提升，建議適量食用。

第4名：百頁豆腐（43克，91大卡）

百頁豆腐是高脂加工豆，75％熱量來自於油脂，小小一塊熱量91大卡，建議可以換成傳統豆腐、凍豆腐，減少多餘熱量。

第5名：生豆皮（33克，69大卡）

第6名：魚包蛋（1顆，68大卡）

第7名：豬血糕（35g，65大卡）

第8名：芝麻麻吉燒（1個，60大卡）

第9名：虱目魚丸（1個，52大卡）

第10名：貢丸（1個，49大卡）

第11名：甜不辣（1個，44大卡）

第12名：花枝丸（1個 ，42大卡）

第13名：鑫鑫腸（1個，37大卡）

第14名：水晶餃（1個，37大卡）

第15名：芝心丸（1個，32大卡）

第16名：蝦餃（1個，27大卡）

第17名：蟹肉棒（1個，15大卡）

第18名：蒟蒻條（1個，1大卡）

程涵宇提醒大家，減少加工火鍋料攝取，每次食用2至3個淺嚐；多食用新鮮蔬菜及低脂海鮮、肉類，取代加工食品；主食可多選擇全穀類及未精製雜糧，如芋頭、南瓜、地瓜取代白飯、麵條。