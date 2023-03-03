有夠「鴨霸」！鴨群橫行馬路警拿網狂追 民眾笑喊：辛苦了

高雄仁武分局員警日前於鳥松區中正路某路口巡邏時，驚見5隻鴨子在路上逃竄，由於牠們「鴨霸」的行為恐阻礙交通，員警見狀除指揮交通外，更充當趕鴨人，用捕鳥網將鴨子「一網打盡」，並通知動保處協助安置。路過民眾見狀紛紛笑喊，「警察大哥辛苦了」。

有夠「鴨霸」！鴨群橫行馬路警拿網狂追，民眾笑喊：辛苦了。(警方提供)

據了解，1日上午10時許，仁武分局鳥松分駐所員警於巡邏時，發現有一群鴨群在路上行走阻礙車輛通行，員警見狀立即現場指揮交通避免意外發生。

同一時間，鴨群逃竄至路旁空地，警方為避免鴨子再度跑到路上，影響來往的車輛通行，便將鴨子驅趕於一起後，利用捕鳥網將鴨子抓捕裝箱移置，員警費了九牛二虎之力，總算將脫逃的五隻鴨子一一逮獲。

警方判斷鴨群應是從載運鴨子的車子脫逃流竄於路旁，由於不知失主何人，因此通報動保處人員協助安置。仁武分局也呼籲，載運家禽家畜的車輛，應要注意鐵籠有無牢靠，以避免動物脫逃而危害其他用路人安全，依道交條例可處駕駛人新台幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰。