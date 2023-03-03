前台北101董事長林鴻明被控掏空股票上市的金尚昌公司，去年遭最高法院依違反《證券交易法》判刑8年、沒收犯罪所得3億500萬元定讞，他另因使公務員登載不實罪判刑3月，經檢方聲請定應執行之刑，台灣高等法院裁定合併執行8年1月。可抗告。

林鴻明是「三重幫」、宏國集團第二代，其父親是宏國集團創辦人林堉琪，他是原名「林三號」的金尚昌公司實際負責人，該公司以淡水水仙段13筆土地及米蘭段59筆土地，分別向中聯信託設定抵押擔保借款11億元及7億多元，但2001年起即未正常繳息。

林鴻明因覬覦這些土地開發利益，將土地移轉給自己掌控。其中，2002年他指示人頭買受米蘭段土地，在中聯信託未同意下，將土地所有權移轉給人頭，再回流4.8億元的利益給林三號公司，獲利3.05億元。

至於水仙段土地部分，林安排白天鵝建設公司以12億元標購債權，再使白天鵝公司將債權讓與給他掌控的啟揚公司，水仙段土地擔保等債務以7.5億元取得，但他未付清價款。

林再指示金尚昌公司與啟揚公司締訂「以物抵債」契約，使金尚昌公司將水仙段土地及興建權利移轉給啟揚公司，以「抵償」該土地擔保的本金11億元債務，金尚昌公司因此遭受1.4多億元的損害，讓啟揚公司獲取利益，去年7月21日最高法院判刑8年定讞。

但林另因使公務員登載不實罪在2015年遭判刑3月確定，檢察官聲請定應執行刑，高院考量林的犯罪情節、行為次數及刑法量刑公平正義理念之內部限制、林經高院函詢後表示無意見等，裁定應執行8年1月。可抗告。