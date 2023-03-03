創見去年第4季單季合併營收26億元，季減15.2%、年減25.67%；營業毛利5.5億元，季增26.04%、年減38.6%；營業利益2.56億元，季增64%、年減56.36%；稅後淨利0.46億元，季減90.49%、年減90.58%；每股盈餘為0.11元。

創見2022年全年累積合併營收121億元，年減少15.3%；營業毛利27.22億元，年減少34.79%；營業利益15.1億元，年減少47.9%；稅後淨利24.5億元，年減少3.12%；每股盈餘降至5.72元。

綜觀2022年，全球受俄烏戰爭、高通膨高利率衝擊，經濟成展緩慢，消費需求急凍；記憶體市場亦受終端需求轉弱及產業調節庫存影響，去年第二季起DRAM及NAND FLASH價格持續下跌，諸多不利因素使得業內表現不甚理想；惟業外受惠於美元升息及集團內創見資訊(上海)有限公司處分土地使用權及建築物產生較高業外收益。

展望未來，創見除因應產業趨勢彈性調整採購策略，提升生產效能，亦會持續創新研發、積極投入工業應用及通路市場，在後疫情時代掌握數位經濟先機，並透過完善多面向的行銷策略及主動出擊滿足客戶需求，奠定核心競爭力，期許2023年能在營收及獲利有所突破，再創營運佳績。

創見董事會亦於3月2日周四決議通過分派現金股利每股4.8元及由資本公積配發現金每股0.8元，共計分派股東現金每股5.6元，回饋予投資人，以3月2日周四收盤價71.1元計算，現金殖利率達7.88%。公司並於6月16日召開股東會。