68歲動作巨星成龍過去在電影中表現過許多經典驚險場面，他因武打功夫了得，還成立了成家班專執導武術動作，1976年成立，1992年一度解散，近年又重組。一向對武打動作親力親為的成龍，最近在拍攝新片時流出一段花絮，現場工作要求他「真打」現場臨演，鏡頭上才看起來比較好看，沒想到成龍哀號說真打會痛的，「我不要」，展現出大哥私下柔情的一面，讓現場臨演相當感動。

成龍早年成立了成家班，傳承了4代，一度宣布解散，近年再度重組，其中第一位外籍成員布拉德利（Bradley James Allan）近年更受邀成為漫威電影《尚氣與十環傳奇》的動作執導總監，可惜2021年不幸辭世，享年48歲，當時成龍聽聞後回憶1997年拍攝《一個好人》時，熱愛中國功夫的布拉德利來探班，雙方才第一次認識，後來成龍邀請對方加入自己的團隊，兩人還一起主演了電影《玻璃樽》。

成龍不願意真打臨演。（圖／翻攝自電影龍馬精神抖音）

未料2021年成家班的第二代成員楊升先傳過世，隨後布拉德利也離開人間，讓成龍形容像是失去兩位親人，「我的心情難以形容」，也可見他和工作人員的好感情。近期他與吳京、劉浩存、郭麒麟所拍攝的新電影《龍馬精神》將上映，其中可見一段花絮，穿戴類似「青蜂俠」打扮的他，被要求要真打臨演，希望棍子要確實落在臨演身上，成龍聽了則回：「打到人會痛啊，我不要」。

接著便見到成龍全身緊繃，雖看似出了棍子，卻沒真的打到臨演，也可見他拍攝多年動作電影的真功夫，另一段花絮則見他相隔38年後再度綁著鋼絲跳摩天輪，親自上陣後引來工作人員拍手叫好，成龍則害羞說：「這麼小的事情有什麼好拍手的，以前比做這個更危險！」