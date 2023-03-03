友通副董事長李昌鴻指出，儘管面臨庫存調整、高通膨、景氣放緩、總體經濟等不確定因素所帶來的市場變化，但各區域市場的新基建需求明確，帶動自動化、5G、AIoT等智慧應用產品成長，剛性需求強勁。

在2022年財報表現方面，友通營收、營業毛利、營業利益三指標同步成長，營收與毛利再創歷史新高，全年合併營收161.90億元，年增22％；營業毛利32.82億元，年增29％；營業利益7.31億元則連續兩年成長，年增39％。稅後純益5.97億元；歸屬於母公司淨利5.28億元；每股稅後盈餘達4.61元。雖較前一年度減少，但主因是2021年出售汐止廠房土地的業外獲利挹注提高基期，本業維持成長趨勢。

去年第四季合併營收達43.47億元，季增6％、年增2％；營業毛利為8.93億元，季減1％，年增5％；歸屬母公司稅後淨利1.35億元；EPS達1.18元。

對此，友通總經理蘇家弘表示，整體訂單交貨狀況受全球高通膨與景氣下行影響，客戶開始調整訂單需求以平衡供需。而面對全球高通膨，友通將審慎因應，憑藉穩健的經營策略，持續優化各項營運指標並繼續成長。

友通董事會決議通過2022年度盈餘分派，擬配息4元。