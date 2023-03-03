詐騙案件猖厥，雲林縣警察局局長林故廷於雲林縣府縣務會議報告強化打詐雲林隊各項宣導作為，縣長張麗善十分重視，除親自錄音宣導常見6大詐騙手法，並提供雲林縣府數位幣「扭幣」18萬元作為防詐答題獎勵。
雲林縣警局長林故廷表示，3月至12月每個月都會在「雲林幣扭一下」App的「政令大聲公」宣導詐騙，前2000人答題可獲扭幣10枚，請民眾隨時注意提問。
雲林縣長張麗善日前也親自錄製包括假網路購物詐騙、投資詐騙 、解除分期付款詐騙、假愛情交友 、假冒親友詐騙等5種常見詐騙的防詐錄音帶。
雲林縣警察局已規畫前往電台、地區電視台、社群媒體網站、社團、電視牆等宣導如何識破詐騙套路，並請電影院、KTV、電視牆業者、人潮聚集場所協助推播近期內政部警政署署長黃明昭錄製的宣導影片。
林故廷表示，縣警局將以新思維教導識別什麼是詐騙，增強民眾防詐免疫力。
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