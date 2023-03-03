台灣交通亂象連外國人都知道，一名網友分享，去宜蘭買名產發現，路邊一排都是違停的車子，但明明隔壁街有車位可停，且停好車走路過來也只要10分鐘，讓他好奇台人是否太懶惰，因為不想走路才違停，引起討論，不少人點頭說，一堆人連去巷口的超商都要騎機車了，何況要走10分鐘才能到名產店。

一名網友日前在PTT上分享，連假跑去宜蘭買名產，驚見外面整條路都是違規停車，但隔壁街的菜市場附近，明明就有很多停車位，距離名產店也不遠，走路過去大概只要10分鐘，台灣人是不是真的都很懶惰，因為不想走路而選擇違停？

貼文引起網友討論，不少人搖頭直嘆，「不然南部機車怎麼那麼多」、「台灣開車的屁股都焊在駕駛座上」、「真的，我連500公尺的超商都要騎車過去」、「這就是台灣交通問題的最核心」、「停車場，離排隊名店超過三分鐘就沒用了」、「不是只有走路，台灣人什麼都懶」、「停車在差不多5分鐘的腳程被朋友說太遠」。

另有網友則說，台灣人除了懶惰之外，還很小氣，有些人覺得就幾分鐘的事情，就不願意花停車的費用，且在台灣路上行走也有些危險，「除了懶，還要再加一個不想花錢停車」、「違停又不會被罰錢，幹嘛走路」、「路難走，行人路權最低」、「人行道弄好一點啊，在台灣走越久越危險」。