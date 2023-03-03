政府普發現金6000元政策讓詐騙集團動歪腦筋，台中市大甲警分局義里派出所勤區員警平日走入鄰里，針對高發詐騙手法，向中高年齡長者宣導；所長紀適華針對不同的犯罪手法識詐、阻詐，教導對應防詐方式，並呼籲民眾遵循「一聽二掛三查證」，或撥打「165防詐專線」或「110報案專線」查證以防止遭騙。

高發六種詐騙手法分別為「假投資」、「解除分期付款」、「假網路拍賣（購物） 」、「假交友（投資詐騙）」、「色情應召詐財」及「虛擬遊戲詐騙」。而「假投資」排名第一，常與「假交友」詐騙手法結合，也是發生數和財損金額最高的詐騙手法。

所長紀適華表示，詐騙集團的詐騙手段層出不窮，新的手法更是會搭上時事，像是在疫情嚴峻時謊稱「健保局」、或是搭上「超徵稅收普發現金6000元」的新聞議題，造成人心恐慌而將多年積蓄、退休金交給詐欺集團。

另外，隨著電商盛行，社群媒體上「網路購物」詐騙事件越來越多，多數利用誇大產品效果、與市面售價明顯低於市場行情，以限時或倒數方式吸引消費者以及截取正版廠商圖片或竄改新聞報導圖片等手法誘騙民眾，等真的收到貨品後才發現商品和廣告不符或商品品質低劣、有明顯瑕疵等狀況才發現詐騙。

大甲警分局分局長謝建國呼籲，詐騙手法不斷的推陳出新，民眾勿輕易相信詐騙集團的話術，大甲警分局在打擊詐欺集團面向上，持續加強力道不手軟，也不放鬆，民眾如果接到不明來電，千萬不要聽信指示前往金融機構提（匯）款、交付提款卡，以免誤入詐騙集團陷阱，應遵循「一聽二掛三查證」，或撥打「165防詐專線」或「110報案專線」查證以防止遭騙。