擁有百萬訂閱的YouTuber「Cheap」2日在臉書發文點名民進黨立委陳歐珀是「中華民國違停之父」，批評「政府就是交通亂源的幫凶」。對此，陳歐珀表示，交通處罰條例當時修法，除了他提案，委員會其他委員也有提案，在交通違規部分必須做妥善處理，這是很嚴重社會對立的問題，他的提案沒有限縮檢舉，目前處理方式也沒有這個項目。

Cheap指控陳歐珀限縮了民眾的檢舉權，如違停紅黃線、停在人行道上不能檢舉，只能請員警來處理，陳歐珀表示，當時提案沒有提到限縮問題，民眾檢舉太多樣態確實造成對立狀態，民主國家在民眾檢舉處分的情形很少，大部分行政處分也必須有限期改善機制，但我國沒有，交通樣態又那麼多，在當時造成很多社會紛擾。

陳歐珀指出，警察受理之後必須做處理，而他們有很多樣態是不予處分，有些嚴重的狀態就必須開立罰單，看到新聞上那個樣態、是相當嚴重的，民眾檢舉的話一定會受到處分，希望民眾不要誤解可以亂停。

陳歐珀直言，在紅線轉彎處停車是嚴重違規，民眾檢舉、照相後，警察是會受理的，交通的樣態太多了，經過委員會充分討論，跟相關單位有共同的依據，也歷經近2年才修法。

對於被網紅稱是違停之父，陳歐珀表示，多元社會尊重每個人的意見，但「之父」的名稱他不敢承擔，大家把整件事情釐清，自己沒有限縮不能檢舉，只是檢舉之後交通單位或警方要如何處理，是有民法規定的，有些是要馬上排除，也有些比較輕微的部分，可能就不予處分。

陳歐珀指出，民眾看到違規有疑問，就可以拍照去檢舉，只是警方受理時，不可能很輕微的也去做處理，法律都是治後，有些不當的地方有做檢討跟處理，但不要變成社會對立狀態，台灣是民主社會，應該討論出比較完整的法律讓社會和諧，一方面也督促政府單位對違規部分做處理，交通建設有不足的地方也一併考量。

陳歐珀表示，相關議題都是很理性討論，希望各界也給立委面對問題的勇氣，「我敢面對這樣的問題，是有相當使命感，面對這樣的問題一起解決。」