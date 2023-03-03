建德工業專長生產各式精密磨床，用途包括金屬的大型量產零件、曲面複雜零件、圓形、圓棒型零件加工、超高精度切削，應用產業包括機械、國防、汽車、航太、電子、模具、醫療等，近年將聯網、IoT等智慧化功能融合產品功能，大幅提高產品附加價值，達到設備預防保養、減少產品不良率，讓產能最大化、降低生產成本、加速出貨效率。

2022年工具機景氣面臨俄烏戰爭、全球經濟景氣變化及日圓與韓元競貶之壓力之下，仍繳出亮眼成績單，全年營收9億元，每股盈餘為1.47元，接單及出貨不受景氣影響，加班趕工，目前在手訂單2億元，訂單能見度2～3個月，且未來南通廠產能提升、越南擴廠啟動，將更有助於營收挹注。

2月21日董事會決議每股擬配發現金股息2.25977276元，且本次參與競價拍賣及公開申購投資人亦可享有現金股利，增資完成後，每股現金股息2元，相當於殖利率6.25％。