營收大部分依賴PC的戴爾，因目前終端需求已不若新冠疫情在全球肆虐那幾年，故業績也受到不小影響，所幸旗下儲存與伺服器產品表現還算不錯，整體季報還算可以。

路透社指出，戴爾上季包括伺服器、儲存設備以及網路硬體等，公司基礎設備解決方案部門，營收成長7%。同時，商業用途與消費者PC產品營收，卻分別大減17%與40%。

戴爾預估本季營收將減少17%至21%之間，路透社彙整的資料則預估會減少17.4%。至於每股盈餘估約在80美分，上下幅度在15美分左右，預估值則為1.25美元。

戴爾坦言，伺服器潛在需求仍然不是很強勁，尤其是個人電腦方面，儲存產品也有些變化。除銷售周期延長外，客戶對儲存商品的支出更加謹慎，大企業是成長的，但中小企業卻是減少。

分析師表示，中國大陸已解封，供應鏈供貨以及零組件與運費成本可望回歸正常，但戴爾的財測目標卻讓外界有些失望。本周初，比戴爾規模較小的惠普，曾預估本季經調整後的獲利可望優於預期。