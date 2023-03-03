【旅遊經 洪書瑱報導】香港中環是香港的心臟地帶，也是重要的交通樞紐，四條港鐵路線的交會點，更是香港重要的商業中心及政治中心，中環不僅金融大廈、商店、異國餐廳、各式美食林立，街道上總是飄著各式美食的味道，更有近百幅壁畫散落在不同的街道上，成為民眾拍照打卡的熱門地點，如果您喜歡逛街、購物，現在前往香港就不要錯過這一幢1939年落成，第四代市場及第三代中環街市建築，是香港少數在戰前落成的室內街市，當時是香港第一個街市，1990年被評為三級歷史建築，現在將傳統市場活化為綜合商場，成為老建築重生新一代的「中環街市」！

中環街市在 80 年前建造時，是一幢劃時代的建築物，第一代從1842年開始，是為迎合港島區迅速增長的中國大陸人口對市集的需求所設置，第二代中環街市於1850年就搬至現址，第三代於1895落成、第四代為1939年對外營業，以大樓樓高四層，可容納255個檔戶，而中央則設有露天中庭，主要販售雞鴨魚豬等新鮮肉品及蔬果等。2003年3月，中環街市大部分地方正式停止運作，剩下二樓24小時通道和中環購物廊，2009年宣布活化，2021 年 8 月 23 日中環街市實踐新舊交融，完成首階段復修及活化！

中環街市地面層連接域多利皇后街以及租庇利街，兩面設有全開放式折疊門，貫穿整個街市， 在設計上抹去傳統商業空間的間隔概念，而開放式的設計讓市民可以自由貫穿中庭的休憩空間。中庭橋下配備大型投影與音響設備，可以為市民在中環提供街頭表演場地以及大型活動空間。 同時，中環街市各處將設有約 100 個座位予公眾使用，並提供無線網絡覆蓋，市民可以隨心所 欲在任何舒適的位置休息，工作或享受美食。

水磨石樓梯，以黑白拍攝就有一種復古感。(洪書瑱攝)

水磨石樓梯是許多攝影家取景拍照的地方。(洪書瑱攝)

中環街市，除保留原來的建築元素，重現歷史，亦致力展示及引領未來，透過靈活及互動的設計打造「廿一世紀Marketplace」，零售樓面佔70%，餐飲則佔30%，融入美食、購物、工作、休閒玩樂及文化教育元素，故也有各式各樣特展。街市也有許多打卡點，如：設有一區早期香港菜市場常見的傳統紅色燈罩的雞蛋燈，化身為設置於地下兩個主入口的大型藝術裝置，另一個打卡點，則是位於中庭的花牌。另外，更別忘了至「地標」性的樓梯前拍照，如何藩、鍾文略、邱良、麥烽、趙羨藻等攝影家都曾在中環街市的水磨石樓梯取景。

以傳統的雞蛋燈成就了一處裝置藝術。(洪書瑱攝)

中庭與花牌是拍照的地方，也是舉辦活動、表演的場域。(洪書瑱攝)

營運單位在中環街市還特別保留13個不同類型攤位，有部分出租給香港老字號品牌，如原本是雞鴨攤，就出租給扎根香港超過70年的金源米行，而將還原香港歷史舊有米行與油品一起販售的情境，這裡其實並不販售，僅提供拍照打卡！

金源米行還原了傳統香港米行的樣貌。(洪書瑱攝)

但值得肯定的是－「這裡」保留曾經過往的痕跡，另外中環街市還保留了攤位處理檯、豬肉、牛肉掛鉤、蔬菜攤階陳列架、辦公部門指示牌遺跡、攤位號碼等，而現在進駐的業者，也擅於利用舊有文物，來陳列、擺飾等利用，呈現一種新舊雜陳的復古又文青的視覺感！

中環街市有叮叮老香港辦館。(洪書瑱攝)

民眾除了在中環街市遊逛外，還可以至中環壁畫街、香港多部電影取景－「中環半山扶手電梯」、大館、PMQ元創方、蘭桂坊、中環摩天輪，甚至到香港必吃的「蘭芳園」，都是中環必遊、必吃的景點，均可以一次順遊！

香港歷史悠久的真滋味，主要販售手工XO醬的醬製品；祐興粉麵廠在香港已扎根超過60年， 以人手天天生產傳統麵食。(洪書瑱攝)

※中環街市資訊：

中環食街販售各式美食。(洪書瑱攝)

地址：香港中環皇后大道中93號及德輔道中80號開放時間：10：00～22：00公共開放空間：08：00～22：00

現今的中環街市還保留原有的攤位號碼。(洪書瑱攝)

網址：https://www.centralmarket.hk/

蘭芳園。(洪書瑱攝)

中環半山扶手電梯。(洪書瑱攝)