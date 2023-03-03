美國貿易代表署（USTR）將「台美21世紀貿易倡議」列入2023議程重要項目，有涉外人士表示，該倡議在近幾周、最快本月就會有具體成果；該名涉外人士也認為，台美21世紀貿易倡議是一個「迷你版」的雙邊貿易協定（BTA），協商完成後將會是拜登政府第一個對外簽訂的BTA，也將是台美經貿關係的重大突破。

美國貿易代表署1日公布2023年貿易政策議程與2022年度報告，將去年6月啟動的台美21世紀貿易倡議列為重要項目，涉外人士表示，該倡議進程「應會非常快」，若簽署完成，將會是拜登政府在上任第一個對外簽署的BTA，將是台美經貿關係的重大突破。

台美21世紀貿易倡議議題共12項，其中貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規，以及服務業國內規章已獲雙方共識，有望先行簽署行政協定，台灣目標是今年能完成所有議題談判。

涉外人士表示，首批簽署內容有時被稱「早收清單」，但更應類似簽署台美「迷你版BTA」；涉外人士認為，台美所簽屬的將是一種「活的協定」（living agreement），就像活頁本不斷補充擴大，未來可以隨時數位貿易或其他任何議題談判，台美創造了一個活的BTA典範，這是極具意義的。

涉外人士說明，美國現階段不喜歡和任何國家簽署FTA（自由貿易協定），若未來美國立場改變，假設拜登總統第二任決定讓美國重回CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台美BTA就可立刻把關稅議題加進來，就會變成FTA。

涉外人士解釋，台美BTA內容將很像IPEF（印太經濟架構），美國曾在許多場合說過，盼藉台美簽署協定向IPEF成員展現，這些談判內容是可行的，不是天馬行空的。

而對於美國商務部於2月28日公布《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）晶圓製造補助發放規則，引發台灣「矽盾」不保，甚至美國要取代台灣半導體生產的疑慮。涉外人士說，《晶片與科學法》美國雖然準備了520億美元的補助預算，每一個廠補助投資金額的35％，但從台積電在鳳凰城的一個廠就約400億美元，補助6個廠就沒了。

涉外人士表示，台積電早在2020年5月就宣布要在美國設廠，而拜登政府是2021年上台，意即在美設廠與《晶片與科學法》並無直接關係，且該法旨在美國要有安全備援，並非成為晶片生產基地。