歐元區20國的通膨率在二月為年增8.5%，雖低於一月的8.6%。但是幾乎全部的降幅是來自於能源成本的下降；同時食品、服務和耐用品等多數其它項目的價格再度飆升，此證實了歐洲央行部分政策制定者最擔心的事情，即此前能源價格的上漲，已透過第二輪效應，滲透到廣泛的經濟。

二月的基礎通膨或核心通膨從5.3%上升到5.6%，顯示物價上漲正逐漸滲透到更廣泛的範圍，包括透過工資上漲而表現出來。這將使得通膨更難以打擊，並需要更堅決的貨幣緊縮政策。

歐洲央行先前已經提議，三月的會議將升息50基點。行長拉加德(Christine Lagarde)也在周四重申此一看法，粉碎了市場有關更大幅度升息的傳言，市場並將焦點轉移至歐洲央行隨後的5月會議。

「我們有充分的理由相信，在三月舉行的下一次會議上，利率還會再提高50基點」，拉加德表示：「我沒有理由相信情況不會如此」。

歐洲央行官員另一個主要擔憂是，勞動力市場供應仍非常吃緊，以至於今年加薪幅度在5%至6%之間，這將加劇物價壓力。

摩根大通的經濟學家Greg Fuzesi說：「這一切促使我們在一週內第二次改變對歐洲央行的看法」，「特別是，我們將5月的升息預期，從25基點上調至50基點，此也讓我們對六月的終端利率預測升至3.75%」。