大型科網族群普遍上揚，京東大漲3.6%，美團漲2.8%，騰訊漲2.6%，小米漲2.5%，阿里巴巴也漲2.1%。嗶哩嗶哩開盤股價暴漲10%，上季營收僅增6%略低於預期，但預估今年可望增加10%。

金融類股上漲居多，招商銀行漲2.2%，友邦保險漲1.5%，香港交易所漲1.3%，中國平安保險漲1.1%，建設銀行也漲0.8%。

經濟數據方面，繼中國大陸2月製造業PMI（採購經理人）表現亮眼之後，2月財新服務業PMI也優於預期，指數來到55，創2022年9月以來新高，且連續兩個月都高於50大關。