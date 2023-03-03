CONVERSE本次活動還特別邀請了音樂人Ojerime、muva of Earth、Contour和Paris Rabone，透過他們精彩的上身演繹，展現了幸運草系列的獨特魅力。（CONVERSE提供）

不少品牌常用聯名策略拓展能見度，吸引他牌粉絲關注，鞋履品牌CONVERSE同樣是聯名商品不斷，近期再次與來自阿姆斯特丹的街頭品牌Patta聯手，帶來象徵好運與祝福的幸運草系列，其中包括反毛皮One Star Pro與同主題的幸運草圖案服飾。如幸運之神鍾愛勇敢的人，以這系列激勵更多年輕創意人才，分享他們的好運、熱情與努力，勇敢追求夢想。

CONVERSE x Patta幸運草系列別出心裁地使用反毛皮革，將One Star Pro鞋款全新升級，結合實用風格與刺繡幸運草圖案，推出五款服裝單品，滿足日常穿搭需求。該系列包含兩款印有雙方聯名logo的限量T恤，oversized版型設計適合不同身型人群；更有可與同系列連帽T搭配疊穿的雙面加墊背心，一體式拉鍊襯裡設計，更方便日常外出。

本次品牌活動還特別邀請了音樂人Ojerime、muva of Earth、Contour和Paris Rabone，透過他們精彩的上身演繹，展現了幸運草系列的獨特魅力。正如Patta一直以來的品牌理念：「生活的模樣是靠自己創造的。所以去冒險，去做所愛之事，可能就會找到自己的幸運之神。」