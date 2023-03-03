據澎湃新聞報導，大陸國新辦今天（3月3日）舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發佈會，中國人民銀行行長易綱在介紹「堅定信心、守正創新，服務實體經濟高質量發展」有關情況時表示，要強化金融穩定保障體系，守住不發生系統性金融風險的底線。

易綱表示，「最近這些年化解金融風險，我國的金融風險的總體上是收斂的，目前我們四家最大的銀行都是全球系統性重要銀行，它們的資本實力居全球前4位，我們其他的銀行、股份制銀行、中小銀行大部分的經營也是穩健的，少數問題的中小金融機構的改革和化解取得了重要的進展。」

易綱表示，下一步將壓實各方防範和處置金融風險的責任。

易綱說，「《金融穩定法》已經通過了全國人大的第一次審議，我們將推動金融穩定法的公布，依法將各類金融活動全部納入監管，保護最廣大的老百姓中小投資者被保險人的利益，善始善終，做好平台企業金融服務的整改，強化加強常態化的監管，支持平台企業健康規範發展。」