財政部長莊翠雲3日赴立法院報告疫後特別預算收入編列情形，她指出，規模3800億的特別預算，財源移用以前年度歲計賸餘1800億元及舉債2000億元支應，待去年度總決算經審計部審定後，歲計賸餘可足額支應，意即特別預算案無須舉債，前揭債務比率將可下降。此外，去年10月債務比率實際數為28.3％，財政部認為可望創近20年新低，莊也提到，截至今年2月底，國內債務比率實際數為27.0％。

莊翠雲指出，疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，經費上限為新3800億元，以特别預算方式編列，經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。但執行期間尚有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務。

莊翠雲說，本條例施行期間，中央政府所舉借的一年以上公共債務末償餘額預算數，應依公共債務法第5條第1項規定辦理。本特別預算案總經費3800億元，自2023年度起至2025年度，分了3年辦理，財源包括移用以前年度歲計賸餘1800億元及舉借債務2000億元支應。

莊翠雲表示，2023年度併計中央政府總預算、前瞻基礎建設、新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購及本特別預算案舉債數，預估今年底中央政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度名目過國內生產毛額（GDP)平均數31.6％，符合公共債務法上限 40.6％規定。

莊翠雲指出，實際執行結算成果，待2022年度總決算經審計部審定後，歲計賸餘可足額支應，特別預算案無須舉借債務，前揭債務比率將可下降。截至今年2月底債務比率實際數為27.0％。