職場如戰場，要是能力不夠，容易因此被淘汰出局，但想要在職場中成功，除了工作能力好以外，還要懂得如何維繫人際關係，甚至良好的性格特質也是不可或缺的元素，《旺好運》運勢專欄分享12生肖工作成功祕訣，只要改掉這些缺點，就能讓工作更加順利。

▍生肖鼠：

聰明能幹的他們，能力沒話說，但需多經營工作上的人際關係，懂得做人會使他們更無往不利。

▍生肖牛：

做事勤懇的他們，總是一步一腳印，可多進修或參考別人建議，來提升自己的工作效率。

▍生肖虎：

事業企圖強盛的他們，小心風頭過盛、踩著別人上位的作法，很容易惹來工作同事的排擠與壓力。

▍生肖兔：

溫吞、在工作上悠哉的他們，可別因為好玩耽誤工作進度，多增加一點主動積極的熱情會很有幫助。

▍生肖龍：

行動力強、工作上風風火火的他們，鋒芒畢露很可能招致小人陷害，平時在小細節與人際相處要多留點心眼。

▍生肖蛇：

在複雜環境懂得隨機應變他們，容易脫穎而出，但要小心會有忌妒眼紅的同事，挖洞陷害。

▍生肖馬：

做事勇往直前的他們，往往是老闆與主管的得力助手，記得要多注意同事與整個團隊的腳步，而不是獨自一人衝到底就好。

▍生肖羊：

喜歡動腦筋的他們，做什麼事前都會先在腦海裡推盤沙演，很少出錯，但有時也可試著提出來與人討論，會有不同的收穫。

▍生肖猴：

頭腦靈活、但做事續航力不高的他們，應該給自己多一點責任心的要求，以免這種態度會成為工作團隊的負擔。

▍生肖雞：

善於規劃的他們，有時為了方便行事，利用職務來處理自己的私事，這種舉動可能會惹來同事間的不愉快。

▍生肖狗：

有義氣的他們，是辦公室裡的雞婆角色，因此職場人緣好，但凡事注意自己的底線，以免熱心過頭還要為同事背黑鍋，影響發展。

▍生肖豬：

做事沒準則的他們，應該要收斂自己的三分鐘熱度、虎頭蛇尾的做事方式，磨練毅力與耐心，展現更多工作上的企圖心。