今年（2023）加盟P. LEAGUE+「高雄17直播鋼鐵人」的籃球選手林書豪，在昨（2/28）日迎來職業生涯中與弟弟林書緯的第一場對決。兄弟兩人首度交鋒就打出十分精彩的比賽。雖然林書豪在這場比賽中拿下了全隊最高的23分，但高雄鋼鐵人還是不敵新北國王的超強火力，最終新北國王以101：88的成績拿下比賽勝利。

「林家兄弟」對決萬眾矚目！6,800名球迷湧入新莊體育館

PLG這場由高雄鋼鐵人對上新北國王的比賽，在球迷眼中同時也是林書豪與林書煒的「林家兄弟」對決，在賽前就造成不少話題，許多人都非常期待林書豪與林書煒在球場上的「兄弟鬩牆」。該場比賽的門票早早就銷售一空，新莊體育館昨（28）日更湧入了6,800名球迷，人人都想近距離觀賞這場備受矚目的世紀對決。

眾人對這場比賽的高度關注，也帶起了許多網路討論聲量。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，林書豪、林書緯兩人的網路聲量，在2月28日呈現明顯的上升趨勢，顯見這場比賽大大提升了兩位選手在網路上的討論度。

此外，從聲量趨勢圖中也可以發現，林書豪近一週的網路聲量遠高於林書緯，看得出兩人在網路上討論度的差距。在「林家兄弟」的對決前，林書緯近一週的網路討論聲量並不高，而林書豪則因18日比賽中的罰球受到啦啦隊干擾引發網友熱議，25日又因為在對戰新竹攻城獅時單場比賽拿下32分，刷新個人紀錄，帶起另一波網路聲量高峰。

雖然在網路討論度方面差距懸殊，不過林書豪十分認可弟弟林書緯的實力。據《自由體育》報導，昨日賽後林書豪在訪時表示，自己其實相當心疼很少人看見林書緯的實力，「他在臺灣贏了3座冠軍，而且有最高正負值，懂籃球的人才知道這有多難。」而面對哥哥的光環，林書緯也不諱言，表示難然自己難免被人小看，但會更努力爭取勝利來證明實力。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月22日至2023年02月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林書豪』、『林書緯』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。