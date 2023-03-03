甜心教主王心凌去年參加大陸綜藝節目《乘風破浪》第三季，再度在兩岸爆紅，經典歌曲〈愛你〉登上各大音樂排行榜，活動邀約不斷，更上了中國春晚表演。但近期有網友將王心凌、蔡依林做比較，沒想到貼文曝光掀起熱議，除了兩人各自的擁護者之外，也有其他網友直言：「2個都財富自由了有差嗎」、「風格不同無須比較」。

王心凌、蔡依林兩女神各佔台灣歌壇一席之地

一名網友在PTT八卦版以「王心凌為什麼贏不了蔡依林？」為題發文，認為王心凌與蔡依林也算是同期歌手，路線差不多，但原PO認為「感覺蔡依林氣勢一直贏過王心凌」，蔡依林最近幫當紅國片《關於我和鬼變成家人的那件事》唱主題曲，王心凌則好像爆紅後還沒有個人作品，讓他不禁問「兩個人怎麼會差這麼多」，貼文引起兩派網友論戰。

事實上，王心凌與蔡依林兩人出道多年，早期一位甜心教主、一位流行教主的定位，讓她們擁有不同族群的粉絲，風格迥異的唱腔，在台灣歌壇各自佔有一席之地。另外，也有網友提到，蔡依林發展唱跳舞技，王心凌跨足戲劇演出，成為許多偶像劇女主角的第一人選，也是兩女神演藝版圖不同之處。

另外，適逢王心凌出道20周年，她也驚喜宣布「今年將會有新專輯」與演唱會計畫，讓許多粉絲非常期待。

熱門關鍵字有哪些？兩人專注不同領域

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「蔡依林」、「王心凌」兩人近半年的熱門關鍵字，可以發現蔡依林相關的熱議字詞為「演唱會、歌曲、天后、電影、舞台、性感、造型、時尚、風格、女王」等；王心凌的熱門關鍵字則是「節目、粉絲、姐姐、歌曲、經典、綜藝、回憶、爆紅、演唱、晚會、甜美、青春」等，顯示出兩人在演藝事業上的專攻領域、風格形象皆不相同。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

兩位女神各有特色，蔡依林發行新專輯或開演唱會都掀起熱議，亮相造型也是粉絲矚目焦點，因此「服裝、華麗、時尚等」成為許多人提及蔡依林的關鍵字。

王心凌去年參加《浪姐3》，首集演唱〈愛你〉瞬間在中國大陸爆紅，之後更是獲得節目冠軍，微博粉絲數暴升，至此在中國大陸受邀活動不斷，經常參加晚會節目演唱經典歌曲，多年過去，王心凌的甜美形象依舊，更是許多人的青春回憶。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年8月28日至2023年2月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『王心凌、蔡依林』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。