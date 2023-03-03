今（24）日為王心凌出道20週年，在今天凌晨她也在IG上發布驚喜影片，透露今年即將有新專輯推出，讓粉絲們都超級期待。出道多年的「甜心教主」，在新人輩出的演藝圈中，依然擁有超高人氣。今天就跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看王心凌為什麼總能在社群上有滿滿話題吧！

《浪姐3》節目表現亮眼 〈愛你〉風潮帶起聲量高峰

王心凌出道20年熱度依然不減，在《DailyView網路溫度計》的2022年度人氣歌手回顧調查中也名列第7名。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，王心凌在去年（2022）的網路討論聲量共有285,145筆，主要集中在5月到8月，當時她參加了中國綜藝節目《乘風破浪》（《乘風破浪的姐姐》第3季），在當中的表現備受矚目，更因為復刻自己的經典作品〈愛你〉拿下許多粉絲的心，並在社群上掀起了一陣〈愛你〉旋風，許多人都跟風發出自己的唱跳影片，創下一波網路聲量高峰（5/27，10,975筆），同時也有不少人感動表示王心凌是「永遠的甜心教主」。

images source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「王心凌」近一年聲量趨勢變化。

《乘風破浪》是爆紅關鍵！永遠的甜心教主帶起「王心凌男孩」熱潮

從王心凌過去一整年的「網路探索概念」中可以看到，網友們提到「王心凌」時討論到的相關主題，有許多都與她去年參與的中國綜藝節目《乘風破浪》相關，從聲量趨勢圖中也可以觀察到王心凌的網路聲量在該節目開播（5/20）後才有明顯提升，可以說《乘風破浪》是王心凌在去年再度爆紅的關鍵。此外，因為〈愛你〉風潮衍生出的社群現象「王心凌男孩」也出現在探索概念中。可以說《乘風破浪》、〈愛你〉和「王心凌男孩」是王心凌在過去一年爆紅的3大關鍵。

images source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「王心凌」近一年探索概念。

今年會出新專輯！20週年紀念日驚喜透露：你們期待的就快來嘍

出道20年，歷經許多大小事，王心凌也在今日凌晨中的影片感性分享，「時間好快喔，20年了，20年了耶，我一直以為我會更放鬆、更自在，但是好像沒有。」不過她很快提到，之所以無法放鬆，是因為在想著之後如何再給粉絲持續帶來驚喜，同時透露今年將會有新專輯，「想到今年要出的專輯、想到下一個舞臺要怎麼樣給你們驚喜、想到演唱會……每天想到這些，怎麼可能會放鬆？」

「回頭看20年的自己，在生活，在很多方面，我是自在的，而且我一直是很開心，我們都要繼續讓自己更好，謝謝你們，你們期待的就快來嘍。」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月24日至2023年02月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『王心凌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。